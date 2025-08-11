На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, как не допустить ухудшения слуха из-за наушников

Врач Лесков: наушники могут спровоцировать ухудшение слуха
Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Наушники могут привести к ухудшению слуха, если не соблюдать определенные правила. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

По его словам, лучше всего отдавать предпочтение накладным вариантам с шумоподавлением. Он посоветовал не превышать допустимый порог громкости, а также избегать низких частот, потому что на большом уровне громкости они быстрее повреждают реснички в слуховом аппарате».

Лесков добавил, что наушники не так сильно влияют на слух, как некоторые другие факторы.

«Иногда уличный и производственный шумы намного вреднее. В Судане в начале двухтысячных было выполнено исследование. Взяли людей старше шестидесяти и протестировали на предмет потери слуха. И оказалось, что у них практически нет снижения слуха, нет тугоухости. Почему? Нет транспортных и промышленных шумов», — отметил он.

Врач-сурдолог и отоларинголог ГУТА КЛИНИК, кандидат медицинских наук Марина Паукова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что неправильное и длительное использование наушников может привести к серьезным проблемам со слухом и здоровьем. По ее словам, постоянное ношение наушников повышает температуру и влажность в слуховом проходе, что способствует накоплению ушной серы и развитию воспалений.

Ранее стало известно, зачем хакеры взламывают беспроводные наушники россиян.

