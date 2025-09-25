Врач рассказал о пользе дневного сна для здоровья

Короткий дневной сон может принести пользу для здоровья человека. Об этом kp.ru рассказал терапевт, врач-сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, спать днем можно не более 15−20 минут. Такой отдых способен повысить работоспособность, улучшить концентрацию внимания и настроение.

«Это подтверждается опытом японцев, которые это практикуют. Но такой сон должен быть не более 20 минут, потому что дальше мы провалимся в другие стадии сна, более глубокие, пробуждение оттуда приведет к ухудшению самочувствия. Поэтому, если заснул на 25 минут, то будь добр проспи все полтора часа, то есть весь положенный цикл стадий», — пояснил Кудинов.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что короткий дневной сон способствует эффективной «перезагрузке» мозга: стабилизирует эмоциональное состояние, снижает уровень стресса, ускоряет процесс обучения, а также улучшает когнитивные способности и память. Некоторые исследования показывают, что привычка спать днем замедляет старение мозга на несколько лет, однако достоверных доказательств этому нет, добавила она.

