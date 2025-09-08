Врач раскрыла, полезен ли для мозга дневной сон

Короткий дневной сон способствует эффективной «перезагрузке» мозга: стабилизирует эмоциональное состояние, снижает уровень стресса, ускоряет процесс обучения, а также улучшает когнитивные способности и память. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Сначала человек погружается в дремоту — сердцебиение и дыхание замедляются, мышцы расслабляются. Затем наступает поверхностный сон, когда мозг перестает обрабатывать внешнюю информацию, готовится к глубокому сну. Ученые заметили, что сразу после этой первой и самой короткой фазы сна мозг работает активнее», — рассказала специалист.

Некоторые исследования показывают, что привычка спать днем замедляет старение мозга на несколько лет, однако достоверных доказательств этому нет, добавила она.

До этого Демьяновская говорила, что продолжительность дневного сна не должна превышать 10-20 минут. По ее словам, если спать дольше, после пробуждения может появиться вялость и разбитость. Будет сложно собраться и вернуться к работе.

