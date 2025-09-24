Сбежал из суда и покончил с собой. Экс-чиновник Росимущества умер в консульстве Армении

В Санкт-Петербурге нашли мертвым экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна, который сбежал из здания суда и спрятался в консульстве Армении. По данным СМИ, он совершил суицид, когда узнал, что армянская и российская стороны решили сотрудничать в расследовании его дела. Мужчину обвиняли в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 4,2 млрд рублей. Адвокат Авакяна утверждает, что его подзащитный «был абсолютно жизнерадостным человеком».

В консульстве Армении в Санкт-Петербурге обнаружили тело сбежавшего из Кронштадтского суда бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Авакян покончил с собой в здании консульства», — сказал источник агентства.

Тело нашли в туалете здания. По данным Telegram-канала SHOT, очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но медики смогли только констатировать смерть мужчины.

Baza опубликовала фотографии с места происшествия. Тело Авакяна в камуфляжных штанах и с оголенным торсом лежало около унитаза. В раковине рядом обнаружили кухонный нож. По данным канала, сотрудник консульства заметил, что Авакян заперся в туалете и долго не выходил. Он вызвал сотрудников МЧС, которые открыли дверь и нашли труп. Вероятно, Авакян пошел на такой шаг, так как узнал о согласии консульства сотрудничать с российскими следственными органами, пишет издание.

Журналисты 78 канала зафиксировали, что во время спасательных мероприятий автомобили скорой и МЧС дежурили около здания посольства.

В Петербурге экс-чиновник сбежал с заседания суда и спрятался в консульстве Армении. Борис Авакян требует экстрадиции Бывший чиновник Росреестра и Росимущества Борис Авакян, обвиняемый в уклонении от уплаты таможенных... 24 сентября 04:56

Последний разговор

Адвокат мужчины Константин Тарасенко рассказал «Известиям», что в последний раз разговаривал с подзащитным в 02:30:

«Мы разговаривали о его дальнейшей стратегии защиты по уголовному делу. Он был абсолютно жизнерадостным человеком. Никогда не видел его в подавленном состоянии».

Адвокат утверждает, что во время суда обвинитель признал, что Авакян не является задержанным, так как он не военнослужащий и военная полиция не имела права его конвоировать. Он также отметил, что мужчина не курит (ранее СМИ писали, что он покинул здание суда под предлогом «выйти покурить»).

«Раз он не является задержанным, значит, он свободный человек. Он спокойно вышел из здания суда и направился по своим делам», — уточнил адвокат.

Кто такой Борис Авакян: биография и уголовные дела

Борису Авакяну было 43 года. Он родился в семье знаменитых армянских ученых, однако по стопам родных не пошел. Авакян окончил юридический факультет СПбГУ, учился в СПбГЭУ, защитил докторскую диссертацию. В конце нулевых занял пост начальника инвестиционного отдела Центральной компании финансово-промышленной группы «Русинкор», а после основал таможенного брокера порта «Санкт-Петербург». В 2014 году Авакян начал карьеру на госслужбе. Он был заместителем ведущего инспектора в Государственном Земельном Надзоре в Санкт-Петербурге. Мужчина также работал в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Росимуществе и в Росреестре.

В 2016 году Авакяна задержали по подозрению в организации контрабандных схем. Однако экс-чиновник сумел сбежать из-под домашнего ареста во Францию, после чего перебрался в Нагорный Карабах. Там мужчина смог продвинуться по карьерной лестнице на госслужбе: был спецпредставителем президента и замдиректора МЧС. В 2018 году он публично отказался от российского гражданства, заявив о намерении продолжать деятельность в Армении.

Однако в 2021 году он вернулся в Россию. А в Армении в отношении Авакяна возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы и легализацию преступных доходов.

Последнее обвинение в России связано с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 4,2 млрд рублей. Следствие установило, что в 2014–2015 годах мужчина ввозил импортные бытовые товары под видом дешевых стройматериалов.

Дело рассматривают по существу с апреля 2024 году, по нему проходит 21 человек. Авакяна задержали, а в августе этого года он решил уйти на СВО, поэтому процесс приостановили. Мужчину отпустили из-под стражи после заключения контракта. Однако вскоре стало известно, что он не уехал в зону проведения боевых действий, в результате чего его контракт с Минобороны расторгли, а дело возобновили.

23 сентября во время очередного заседания Авакян вышел из здания суда якобы для перекура и направился в консульство Армении на Большом проспекте Васильевского острова. Территория дипмиссии принадлежит Еревану, а между странами нет договора об экстрадиции, поэтому российские сотрудники правоохранительных органов не могли без должного разрешения войти внутрь и задержать подозреваемого. Сам Авакян хотел, чтобы его экстрадировали в Армению и там судили.

По данным «Фонтанки», Авакян общался с влиятельными бизнесменами и представителями силовых структур. В 2018 году он пригласил на день рождения своей жены, обладательницы титула «Королева красоты мира 2014», Ольгу Бузову и Ксению Бородину. Мужчина передвигался только на люксовых автомобилях, носил куртку из кожи крокодила и ходил в элитные заведения.