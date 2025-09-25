Польша запретила въезд в страну экс-главе Гагаузии Ирине Влах

Бывшему главе Гагаузии и председателю партии «Сердце Молдовы» Ирине Влах запрещен въезд в Польшу. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Польши, где говорится о введении пятилетнего запрета на въезд для Ирины Влах на территорию страны. Польское дипведомство также отмечает, что аналогичные ограничения ранее ввели Канада и Литва.
В начале сентября лидер партии «Сердца Молдовы» Ирина Влах сообщила об обысках у активистов. По словам Влах, власти Молдавии перешли на новый уровень в попытках заставить представителей партии замолчать.
«С сегодняшнего утра у некоторых коллег из Республиканской партии «Сердце Молдовы» проходят обыски. Причина, очевидно, надуманная и формальная. Настоящая цель — попытка запугать и дискредитировать нас», — отметила она.
Влах добавила, что активисты партии продолжают борьбу «с желтым режимом до его отстранения от власти», несмотря на давление со стороны властей.
Ранее Украина ввела санкции против главы Гагаузии и внука Шарля де Голля.