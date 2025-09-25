На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Парапланерист из Калининградской области потерял управление и получил травмы

Парапланерист летал над побережьем в Калининградской области и упал
Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области парапланерист упал и получил травмы из-за потери управления. Об этом стало известно изданию «Клопс».

Несчастный случай произошел 24 сентября под Светлогорском. По информации источников, 42-летний мужчина из Гурьевского района летал на параплане в районе «Балтийского Артека» и упал, потеряв управление. В результате он получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться, но оставался в сознании.

Очевидцы и знакомые сообщили о случившемся в МЧС региона. К месту падения отправили спасателей, но их помощь не потребовалась. К моменту их прибытия медики уже забрали пострадавшего в БСМП. В больнице у мужчины диагностировали ушиб спины и подозрение на перелом бедра.

До этого в Серпухове мужчина после ссоры с женой не смог раскрыть парашют при полете.

Ранее женщина разбилась во время роупджампинга в Павловске.

