Москвичей предупредили о заморозках

Гидрометцентр: в последнюю ночь сентября в Москве похолодает до -4°C
Виталий Белоусов/РИА Новости

Снижение температуры до -4°C вероятно в Москве и Московской области в последнюю ночь сентября. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

30 сентября ночью ожидается от минус -4 до +1°C. Днем воздух в Москве прогреется до +13°C.

В ночь на 29 сентября ожидается переменная облачность без осадков, столбики термометров могут опуститься до -1°C. Днем прогнозируется от +6 до +11°C. По данным Гидрометцентра, в конце сентября температура окажется ниже климатической норм.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что очень теплая погода ожидается в ближайшие дни на территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ.

На юге Сибири и Дальнего Востока до конца недели прогнозируется температура на 5–8℃ выше нормы.

Температура выше 20℃ ожидается в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Хакасии, Тыве. В Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, в Амурской области будет около 20℃.

Ранее москвичей предупредили о холодных выходных с заморозками.

