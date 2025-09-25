Синоптик сообщил об очень теплой погоде в трех округах РФ

Вильфанд сообщил, что очень высокие температуры ожидаются в трех округах РФ

Очень теплая погода ожидается в ближайшие дни на территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На юге Сибири и Дальнего Востока до конца недели прогнозируется температура на 5–8℃ выше нормы.

Температура выше 20℃ ожидается в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Хакасии, Тыве, Иркутской области. В Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, в Амурской области будет около 20℃.

Это очень высокие температуры, подчеркнул Вильфанд.

По его прогнозу, температура выше климатической нормы на 10℃ также ожидается в ближайшие дни на Урале.

При этом научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что к данному моменту снег выпал уже на 15–20% российской территории. В западной части Якутии высота снега уже составляет 18–20 см.

