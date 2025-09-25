На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик сообщил об очень теплой погоде в трех округах РФ

Вильфанд сообщил, что очень высокие температуры ожидаются в трех округах РФ
close
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Очень теплая погода ожидается в ближайшие дни на территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На юге Сибири и Дальнего Востока до конца недели прогнозируется температура на 5–8℃ выше нормы.

Температура выше 20℃ ожидается в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Хакасии, Тыве, Иркутской области. В Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, в Амурской области будет около 20℃.

Это очень высокие температуры, подчеркнул Вильфанд.

По его прогнозу, температура выше климатической нормы на 10℃ также ожидается в ближайшие дни на Урале.

При этом научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что к данному моменту снег выпал уже на 15–20% российской территории. В западной части Якутии высота снега уже составляет 18–20 см.

Ранее москвичей предупредили о холодных выходных с заморозками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами