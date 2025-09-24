На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о холодных выходных с заморозками

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается холод и дождь
РИА Новости

В ближайшие выходные в Москве установится холодная погода, а температурный фон будет ниже климатической нормы примерно на три градуса. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже в ночь на субботу в низинах возможны заморозки: температура воздуха может опуститься до слабонегативных значений. В саму субботу в Москве минимальная температура составит +6…+8 °C, по области — от +4 до +9 °C. Днем в столице ожидается +12…+14 °C, в регионе — +9…+14 °C. Также сохранится плотный северо-западный ветер. Синоптик отметила, что возможен небольшой дождь.

В воскресенье осадков практически не ожидается. Ночью температура в Московском регионе опустится до +3…+8 °C, днем — до +8…+13 °C.

Позднякова подчеркнула, что погода в выходные будет больше соответствовать началу октября, а не концу сентября. Существенных изменений в последние дни месяца не прогнозируется, однако в начале октября возможен более высокий температурный фон.

Ранее климатолог рассказал об изменениях осеннего сезона в Центральной России.

