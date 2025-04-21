Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный с огнеметом поджег жилую многоэтажку в Сеуле

«Рёнхап»: 11 человек пострадали из-за поджога многоэтажки в Сеуле
close
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Неизвестный поджег 21-этажный жилой дом в районе Бончхон-дон Сеула. Он сделал это с помощью устройства, предположительно, огнемета, сообщает агентство «Рёнхап».

По его информации, пожар начался в 8:17 утра (2:17 мск) 21 апреля. Пожарные службы тушат огонь.

В результате ЧП, по последним данным, один человек не выжил, двое выпали из окон и были доставлены в больницу. Кроме того, девять человек получили незначительные травмы, включая отравление дымом и затрудненное дыхание.

Отмечается, что полиция установила личность подозреваемого в поджоге и ведет его розыск.

«Для поджога было использовано «неустановленное устройство», и в данный момент выясняется, был ли это огнемет», — пишет «Рёнхап» со ссылкой на правоохранительные органы.

18 апреля РЕН ТВ сообщил, что в Москве школьник устроил поджог участкового пункта полиции на улице Михайлова. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. По информации телеканала, мальчик подошел к двери пункта, разбил об нее бутылку с горючей смесью. Сотрудники полиции вовремя заметили огонь и справились с ним до прибытия сотрудников МЧС. Поджигателя тут же задержали, им оказался 13-летний подросток.

Ранее россиянин поджег поле, чтобы быстрее появилась свежая зелень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами