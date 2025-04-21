Неизвестный с огнеметом поджег жилую многоэтажку в Сеуле

Неизвестный поджег 21-этажный жилой дом в районе Бончхон-дон Сеула. Он сделал это с помощью устройства, предположительно, огнемета, сообщает агентство «Рёнхап».

По его информации, пожар начался в 8:17 утра (2:17 мск) 21 апреля. Пожарные службы тушат огонь.

В результате ЧП, по последним данным, один человек не выжил, двое выпали из окон и были доставлены в больницу. Кроме того, девять человек получили незначительные травмы, включая отравление дымом и затрудненное дыхание.

Отмечается, что полиция установила личность подозреваемого в поджоге и ведет его розыск.

«Для поджога было использовано «неустановленное устройство», и в данный момент выясняется, был ли это огнемет», — пишет «Рёнхап» со ссылкой на правоохранительные органы.

18 апреля РЕН ТВ сообщил, что в Москве школьник устроил поджог участкового пункта полиции на улице Михайлова. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. По информации телеканала, мальчик подошел к двери пункта, разбил об нее бутылку с горючей смесью. Сотрудники полиции вовремя заметили огонь и справились с ним до прибытия сотрудников МЧС. Поджигателя тут же задержали, им оказался 13-летний подросток.

Ранее россиянин поджег поле, чтобы быстрее появилась свежая зелень.