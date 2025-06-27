NDTV: в Южной Корее мужчина устроил пожар в поезде из-за развода с женой

В Южной Корее недовольный разводом с женой мужчина устроил пожар в поезде, пишет NDTV.

Мужчине по фамилии Вон предъявлены официальные обвинения в поджоге движущегося поезда сеульского метро, в результате которого пострадали десятки пассажиров. По версии следствия, мужчина вылил бензин в одном из вагонов, после чего поджег свою одежду, спровоцировав возгорание. Инцидент произошел в подводном туннеле под рекой Хан, что значительно усложнило эвакуацию и ликвидацию последствий происшествия.

В результате пожара 22 человека были госпитализированы с отравлением дымом, еще 129 получили медицинскую помощь на месте. Пострадал также сам подозреваемый, который был доставлен в больницу для оказания лечения. В полиции заявили, что мотивом преступления стало личное недовольство Вона решением суда о его разводе. Сейчас поджигатель находится под стражей и ждет решения суда.

Ранее подросток спас семью во время пожара и получил звание почетного пожарного.