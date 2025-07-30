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Талибы раскритиковали ООН

Спикер Талибана Моджахед осудил ООН за отход от нейтралитета
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Представитель Талибана (движение внесено в список террористических организаций) Забиулла Моджахед осудил Организацию Объединенных наций за отход от нейтралитета. Об этом пишет Ariana News.

«ООН должна была оставаться нейтральным институтом. Однако сейчас она работает в угоду западной политической повестке», — заявил Моджахед.

По словам спикера талибов, нынешний представитель Афганистана Насир Ахмад Фаик в ООН утратил «внутреннюю легитимность», поскольку был назначен на пост смещенным светским правительством страны. Талибы требовали заменить постпреда с 2021 года, однако комитет Генеральной Ассамблеи ООН по проверке полномочий ежегодно оставлял его на посту.

«Кого представляет этот человек? По каким принципам и протоколам он работает? Он не имеет внутренней легитимности и не представляет народ Афганистана», — подчеркнул он.

«Талибан»* объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы* захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

В настоящий момент единственной страной, которая признала созданное талибами правительство Исламского эмирата Афганистан, является Россия.

Ранее в посольстве Афганистана ответили на сообщения о гимне с «черепами русских».

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