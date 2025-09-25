Адвокат подозреваемого в подрыве «Севпотоков» оспорил решение об экстрадиции

Защита гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к терактам на газопроводах «Северный поток», оспорила решение верховного суда Италии об экстрадиции мужчины в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Кузнецова Николу Канестрини.

«Заявление подано, на рассмотрение уйдет месяц. <...> Мы требуем, чтобы суд отменил решение о выдаче и чтобы весь процесс был проведен заново, с соблюдением прав клиента», — сказал юрист.

По его словам, если апелляцию не одобрят, то Кузнецова экстрадируют в ФРГ в течение нескольких недель.

Кузнецова задержали 21 августа в итальянской провинции Римини по запросу прокуратуры ФРГ. Мужчина приехал в Италию с семьей на отдых. 22 августа суд в Болонье подтвердил его арест и назначил следующее заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи он отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.

Кузнецова подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили о причастности украинского главкома к подрыву «Севпотоков».