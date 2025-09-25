На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чего нельзя делать после получения перевода от незнакомца

Эксперт Силаев: нельзя переводить деньги обратно после анонимного перевода
true
true
true
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT, чего нельзя делать после получения перевода от незнакомца.

«Ключевой принцип — это воздержаться от любых самостоятельных действий с этими средствами. Ни в коем случае не следует переводить их обратно или на какие-либо другие счета по просьбе третьих лиц, даже если они настойчиво этого требуют, угрожают или предлагают комиссию за «возврат», — поделился Силаев.

Он добавил, что самым правильным будет немедленно обратиться в банк — либо по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте, либо посетив отделение лично. Специалисты банка дадут инструкции, как законно вернуть средства через банк-отправитель.

Силаев предупредил, что получение анонимного перевода может быть частью мошеннической схемы. Иногда злоумышленники переводят на счет жертвы деньги с украденной карты, а потом просят вернуть их.

«Мошенник под видом взволнованного человека или службы поддержки сервиса просит вас вернуть деньги, но уже на другой, контролируемый им счёт. Когда настоящий владелец карты обнаружит кражу, банк вернет ему сумму по официальному запросу, а вы потеряете собственные деньги, которые отправили мошенникам», — добавил он.

25 сентября в Чите жертвой телефонных мошенников стали 17-летняя школьница и ее бабушка. Как установили полицейские, аферисты более двух месяцев общались с девушкой. Представляясь сотрудниками разных ведомств, злоумышленники запугивали школьницу тем, что ее бабушке и дедушке грозит уголовная ответственность, а ее отправят в детский дом. После этого аферисты убедили несовершеннолетнюю провести «ревизию» денег родственников, продемонстрировать гаджеты пенсионеров и установленные на них приложения.

Ранее в Красноярске студент остался без наследства из-за мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами