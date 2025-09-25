Россиянам рассказали, чего нельзя делать после получения перевода от незнакомца

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT, чего нельзя делать после получения перевода от незнакомца.

«Ключевой принцип — это воздержаться от любых самостоятельных действий с этими средствами. Ни в коем случае не следует переводить их обратно или на какие-либо другие счета по просьбе третьих лиц, даже если они настойчиво этого требуют, угрожают или предлагают комиссию за «возврат», — поделился Силаев.

Он добавил, что самым правильным будет немедленно обратиться в банк — либо по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте, либо посетив отделение лично. Специалисты банка дадут инструкции, как законно вернуть средства через банк-отправитель.

Силаев предупредил, что получение анонимного перевода может быть частью мошеннической схемы. Иногда злоумышленники переводят на счет жертвы деньги с украденной карты, а потом просят вернуть их.

«Мошенник под видом взволнованного человека или службы поддержки сервиса просит вас вернуть деньги, но уже на другой, контролируемый им счёт. Когда настоящий владелец карты обнаружит кражу, банк вернет ему сумму по официальному запросу, а вы потеряете собственные деньги, которые отправили мошенникам», — добавил он.

25 сентября в Чите жертвой телефонных мошенников стали 17-летняя школьница и ее бабушка. Как установили полицейские, аферисты более двух месяцев общались с девушкой. Представляясь сотрудниками разных ведомств, злоумышленники запугивали школьницу тем, что ее бабушке и дедушке грозит уголовная ответственность, а ее отправят в детский дом. После этого аферисты убедили несовершеннолетнюю провести «ревизию» денег родственников, продемонстрировать гаджеты пенсионеров и установленные на них приложения.

