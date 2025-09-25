В Подольске мужчина напал с кулаками на женщину на глазах у ее ребенка

В Подольске разыскивают неизвестного, который избил мать на глазах у ее сына

Неизвестный избил мать на глазах у ребенка в Подмосковье, это попало на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Подольск».

Инцидент произошел 24 сентября в супермаркете «Пятёрочка» на улице Давыдова в Подольске. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, злоумышленник сначала ударил ее кулаком в лицо. В ответ женщина, державшая в обеих руках сумки с продуктами, пнула нападавшего по ноге.

Тогда он вновь отвесил ей удар в область лица, в результате чего женщина ушибла затылок о стену. К тому моменту мужчина уже покинул магазин.

Пострадавшая обратилась в полицию и написала заявление, обвинив незнакомца в нанесении побоев.

До этого россиянин избил и покусал бывшую жену на глазах у ребенка. У пострадавшей диагностировали рваную рану мочки правого уха и укушенные раны пальца левой кисти. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд привлек его к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ, назначив наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Ранее в Перми мать двоих детей избила в очереди женщину, пришедшую на прием с сыном.