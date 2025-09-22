Россиянин избил и покусал бывшую жену на глазах у ребенка

В Тамбовской области мужчина избил и покусал бывшую жену на глазах у ребенка

В Тамбовской области наказали мужчину, который избил и покусам экс-супругу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 12 июля во время ссоры между жителем села Староюрьево и его бывшей жены, которая возникла в присутствии ребенка. 41-летний мужчина в ходе конфликта избил женщину, причинив ей физическую боль и телесные повреждения. У пострадавшей диагностировали рваную рану мочки правого уха и укушенные раны пальца левой кисти.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд привлек его к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ, назначив наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

