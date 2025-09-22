В Перми мать двоих детей избила в очереди женщину, пришедшую на прием с сыном

В Перми мать двоих детей оштрафовали за избиение женщины из-за места в очереди на прием. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Женщина пришла в поликлинику с двумя дочерьми, но не смогла попасть в кабинет ко времени, указанному в ее талоне. Пока она ждала своей очереди, одна из посетительниц вместе сыном, также имевшая талон, но на более позднее время, прошла в процедурный кабинет. Тогда мать двоих детей начала словесную перепалку, а затем перешла к рукоприкладству.

Она схватила собеседницу за волосы и нанесла последней несколько ударов кулаком по голове. Также злоумышленница отобрала у жертвы телефон и разбила его о дерево на территории учреждения. Пострадавшая потратила на восстановление гаджета 25 тыс. рублей и прошла курс лечения, а затем обратилась в суд с требованием компенсации себе и своему ребенку.

Выяснилось, что истица первой применила физическую силу, а затем была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои».

Тем не менее суд удовлетворил требования женщины и взыскал со второй участницы конфликта 45 тыс. рублей. Должница исполнила решение суда только после того, как с нее взыскали исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности, а банковские счета заблокировали.

Ранее в Петербурге двое мужчин избили судебного пристава и получили реальные сроки.