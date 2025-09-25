В Екатеринбурге назовут улицу в честь героя СВО, пожертвовавшего собой ради солдат

В Екатеринбурге назовут улицу в честь командира Ивана Марина, который ценой своей жизни вывел солдат из-под огня противника в зоне СВО. Об этом сообщает портал 66.ru.

По данным портала, улица Ивана Марина появится в Октябрьском районе города. Соответствующее распоряжение подписал глава Екатеринбурга. Семья военного, не вернувшегося с фронта, одобрила этот выбор.

Иван Марин был командиром реактивно-артиллерийского дивизиона 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа и руководил дивизионом «Град». Как рассказали его сослуживцы, капитан грамотно управлял боевыми действиями, благодаря чему удалось сохранить технику и избежать потерь среди личного состава.

В ночь на 26 апреля 2022 года Марин получил тяжелое ранение, спасти его не удалось. 24 января 2023 года ему посмертно присвоили звание Героя России.

До этого в Госдуме предложили дать названия дорогам в России в честь создателей «Орешника» и героев специальной военной операции. По словам авторов инициативы, названия дорог, помимо отражения географических объектов и местных традиций, могут служить способом увековечения памяти о гражданах, внесших выдающийся вклад в защиту и развитие родины. Соответствующее обращение было направлено министру транспорта РФ.

Ранее московская гордума поддержала присвоение новым улицам столицы имен героев СВО.