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В Москве новые улицы хотят назвать именами героев СВО

Московская гордума поддержала присвоение новым улицам столицы имен героев СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Московская гордума поддерживает инициативу о присвоении новым улицам и проездам имен героев специальной военной операции, которые проявили в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Об этом председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил в ответе на соответствующее предложение движения «Зов Народа», передает 360.ru.

Наименование улиц в честь героев СВО станет важным этапом воспитания молодого поколения в духе патриотизма, отмечается в документе. Шапошников подчеркнул, что это долг перед военными, вставшими на защиту родной страны.

Сегодня наименование улиц столицы регулируется местным законодательством – эта процедура требует проведения экспертизы. Обычно для присвоения имен героев необходимо, чтобы с момента их смерти прошло десять лет, но если есть исключения – если дается особое распоряжение президента или мэра города, отметил депутат. По его словам, для оперативного решения вопроса соответствующее обращение направили в Городскую межведомственную комиссию, которая курирует наименование объектов столицы.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин заявил, что улицы и школы в РФ нужно называть именами героев СВО, чтобы это «оставалось это на века». Он призвал внедрять современные средства распространения информации о подвигах российских солдат, воспитывая на этом сегодняшнее и будущее поколения.

Ранее сообщалось, что в России могут присвоить самолетам, поездам и морским судам имена героев СВО.

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