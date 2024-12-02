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Дороги в России предложили назвать в честь создателей «Орешника» и героев СВО

В РФ автотрассы предложили назвать в честь создателей «Орешника» и героев СВО

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Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»

В России предложили давать названия дорогам в честь создателей «Орешника» и героев СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Занко. Она обратилась к министру транспорта Роману Старовойту.

«Названия дорог, помимо отражения географических объектов и местных традиций, могут служить способом увековечения памяти о гражданах, внесших выдающийся вклад в защиту и развитие России. В частности, предлагаю предусмотреть возможность присваивать названия российским дорогам в честь Героев России, участников специальной военной операции, а также иных граждан, чьи достижения имеют историческое значение для страны», — говорится в обращении.

До этого Минтранс России предложил дать названия всем российским автомобильным дорогам.

«Сейчас уникальные названия есть только у федеральных трасс, но ведомство предлагает обязать региональные и местные власти присваивать их всем своим дорогам», — говорится в сообщении «Коммерсанта».

Отмечается, что в наименованиях будут учитываться «национальные традиции и особенности местности».

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