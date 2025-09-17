На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка заплатила штраф за то, что назвала знакомую «овцой»

Пермский краевой суд взыскал 20 тыс. рублей с женщины, обозвавшей знакомую овцой
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Штраф в размере 20 тыс. рублей взыскали с жительницы города Лысьвы Пермского края за то, что в 2024 году она в ссоре назвала знакомую «овцой». Об этом сообщило региональное управление ФССП.

Изначально суд отказал истице, сославшись на то, что слово «овца» не входит в Словарь русской брани, однако женщина подала апелляцию.

«Была проведена судебно-лингвистическая экспертиза, согласно которой слово «овца» в речевой форме в ходе конфликта носит оскорбительный характер, содержит признаки унижения чести и достоинства», — говорится в сообщении.

Областной суд постановил взыскать с ответчицы 20 тыс. рублей.

Недавно адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин сообщил, что оскорбление в школьном чате попадает под статью административного кодекса. Если будет доказано, что сообщение унижает достоинство собеседника, то с нарушителя могут взыскать штраф до 100 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафе за использование эмодзи клоуна.

