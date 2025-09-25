Психолог раскрыл способ, который поможет «не выгорать» на работе

Россиянам важно изменить свою реакцию на стресс, чтобы не сталкиваться с эмоциональным выгоранием на работе. Об этом НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеро.

По его словам, чаще всего такое психологическое расстройство возникает из-за большого количества негативных эмоций, которые человек получает в течение дня.

«Проблемой является не образ жизни или стрессовая работа, а банальное отсутствие определенных навыков у человека. Все умеют читать, писать, но не все могут менять восприятие ситуаций, которые вызывают негатив. Отсутствие такой способности провоцирует накопление негативных эмоций, а затем и нервные срывы, эмоциональные выгорания, неврастению, панические атаки», — сказал Жавнеро.

Психолог добавил, что всем людям надо научиться менять мироощущение, чтобы решить проблему.

Данные исследования сервисов «Ясно» и Эйч, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показали, что больше половины (53%) россиян признали, что постоянно сталкиваются на работе с выгоранием. При этом у многих (более 35%) это состояние длится на протяжении нескольких лет.

Ранее психолог предупредила об опасности «тихого срыва» у сотрудника.