Синоптик предупредила жителей Москвы и Подмосковья о резком похолодании и дождях

Метеоролог Позднякова: в столичном регионе ожидается похолодание до 0 градусов
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Московской области на этой неделе ожидается резкое похолодание. Уже сегодня погода начала меняться, прогнозируются небольшие и умеренные дожди. В ближайшие дни температура воздуха упадет до 0 градусов в ночные часы, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Холоднее будет еще и на фоне смены ветра с юго-западного на северо-западный, ожидается также адвекция, то есть перемещение холодного воздуха. Хотя сегодня в целом будет еще достаточно тепло, к полудню температура воздуха уже опустится до +14…+16 градусов в столице и до +11…+16 градусов в области.

Завтра, 24 сентября, в Москве прогнозируется +16…+18 градусов, в области от +15 до +20 градусов с кратковременным дождем. При этом начнет повышаться атмосферное давление, достигнув к концу рабочей недели максимума – ожидается, что оно составит в пятницу 758 миллиметров ртутного столба.

Заметно похолодает в ночь со среды на четверг – в столице температура воздуха опустится до 0…+8 градусов, днем воздух не прогреется теплее, чем на +12…+14 градусов. Далее похолодание продолжится, с 25 по 27 сентября формировать погоду в столичном регионе будут холодные периферии антициклона.

«При переменной облачности обойдется без существенных осадков. Минимальная температура в Москве составит ночью +4... +6 градусов, днем — +10... +12, то есть на три-четыре градуса ниже климатической нормы», — рассказала метеоролог, добавив, что на следующей неделе погода будет соответствовать началу октября.

При этом снега пока синоптики не ожидают – как пояснила Позднякова, пришедший в столицу антициклон будет холодным, но сухим. На этом фоне могут идти дожди, а снега не ожидается до конца месяца. При этом метеоролог не исключила, что в последней декаде сентября температура воздуха может опуститься до слабых отрицательных показаний – это означает, что завершится месяц первыми заморозками.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве сегодня ожидается резкое похолодание: температура по сравнению с понедельником снизится примерно на 15 градусов. По его словам, во вторник утром еще сохранится приток теплого воздуха с юго-запада, однако перемещающийся из Скандинавии циклон начнет втягивать холодные воздушные массы. В результате к вечеру температура опустится до +10…+12 градусов.

Ранее синоптик рассказал, когда ждать ночных заморозков в Московском регионе.

