Россиян предупредили о штрафе до 15 тыс. рублей за замену батареи

Иногда россиян пугают штрафами за самостоятельную замену радиаторов, предупредил в комментарии RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он уточнил, что при замене старого радиатора на новый аналогичного типа об этом не может быть и речи, но есть два исключения.

Если при замене батареи вы повредили стояк или устроили потоп, возможен штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. по ст. 7.21 КоАП РФ.

Штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб. по ст. 7.19 КоАП РФ грозит тем, кто самовольно врезал дополнительные секции или изменил схему отопления, не учтя нагрузку на систему.

По словам Бондаря, все штрафы накладываются судом и жилищной инспекцией, а не управляющей компанией.

До этого эксперт рассказывал, что УК должна менять батареи в квартире в нескольких случаях. Батареи, которые являются частью общего имущества дома (стояки или радиаторы в подъездах), — это зона ответственности управляющей компании. То же самое касается случаев выхода из строя батарей в квартире из-за естественного износа. Замена за счет управляющей компании положена и тем, кто живет в муниципальных квартирах.

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