Появились подробности взрыва в будущем центре производства БПЛА Британии

Bristol Post: взрыв в Суиндоне прогремел в типографской компании

Взрыв в британском городе Суиндон произошел на объекте типографской компании ESP Smile. Об этом сообщает газета Bristol Post.

«По имеющимся данным, взрыв произошел в типографской компании ESP Smile», — говорится в сообщении.

Взрыв привел к отключению электричества в десятках домов. Позднее электроснабжение удалось восстановить, пишет издание.

Экстренные службы были вызваны в промзону Groundwell Industrial Estate 24 сентября около 19:30 по местному времени (21:30 мск). На месте происшествия работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи. О пострадавших не сообщается.

15 сентября правительство Великобритании объявило о планах построить в городе крупнейший в стране завод по производству беспилотников. Предприятие должно будет открыться в следующем году и «сделать Суиндон центром производства британских беспилотников».

До этого сотрудники британских спецслужб предупредили власти Соединенного Королевства о росте террористической угрозы в стране.

Ранее у ворот авиабазы в Афганистане прогремел взрыв.