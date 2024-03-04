Правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы

Сотрудники британских спецслужб предупредили власти Британии о росте террористической угрозы в стране. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Сотрудники спецслужб предупредили членов парламента о том, что угроза террористической атаки на британской земле резко возрастает», — говорится в материале.

Издание отмечает, что британские спецслужбы перехватывают разговоры экстремистского характера. Сообщается, что такого уровня экстремисткой опасности не было со времен теракта 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Местные чиновники допускают, что рост террористической активности может начаться в период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в воскресенье 10 марта.

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