Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы

DM: спецслужбы предупредили власти Британии о росте террористической угрозы

close
100%
Depositphotos

Сотрудники британских спецслужб предупредили власти Британии о росте террористической угрозы в стране. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Сотрудники спецслужб предупредили членов парламента о том, что угроза террористической атаки на британской земле резко возрастает», — говорится в материале.

Издание отмечает, что британские спецслужбы перехватывают разговоры экстремистского характера. Сообщается, что такого уровня экстремисткой опасности не было со времен теракта 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Местные чиновники допускают, что рост террористической активности может начаться в период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в воскресенье 10 марта.

3 марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова к конфронтации с Россией, поскольку «самой большой слабостью» страны является состояние вооруженных сил.

27 февраля начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин оценил вероятность войны с Россией.

Ранее в Британии опровергли продажу авианосца из-за нехватки средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами