Губернатор Иркутской области прокомментировал инцидент с поножовщиной в школе

Кобзев: в городе Зима поножовщина между учениками не повлияла на учебный процесс

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале прокомментировал инцидент с ранением подростка в средней школе № 9 города Зима.

Он уточнил, что учебный процесс в школе продолжается в обычном режиме. По его поручению в образовательное учреждение выехали заместитель министра образования Иркутской области Наталья Краснова и директор областного Центра профилактики, реабилитации и коррекции Маргарита Галстян, чтобы организовать помощь учащимся и провести психолого-педагогическую поддержку.

Исполняющему обязанности министра образования Максиму Парфенову поручили совместно с городским управлением образования и муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних провести педагогическое расследование. Это нужно, чтобы выяснить причины инцидента и принять меры для предотвращения подобных случаев в школах, добавил глава региона.

Инцидент произошел 25 сентября во время первого урока, когда один из учеников восьмого класса ранил сверстника раскладным ножом. Конфликт, по предварительным данным, возник между подростками еще ранее и перерос в драку.

На место происшествия прибыли полицейские и следователи. Пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь; жизни и здоровью подростка сейчас ничего не угрожает. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на жизнь и халатности.

Ранее в Архангельской области подросток во время ссоры напал с ножом на сверстника.