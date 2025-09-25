На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрыв произошел в будущем центре производства беспилотников Британии

Sky News: в промышленном районе Суиндон произошел взрыв
true
true
true

На складе в промышленной зоне города Суиндон в Великобритании произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Экстренные службы были вызваны в промзону Groundwell Industrial Estate 24 сентября около 19:30 по местному времени (21:30 мск). На месте происшествия работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи. В полиции графства Уилтшир сообщили, что проводятся «работы по эвакуации близлежащих районов». О пострадавших не сообщается.

15 сентября правительство Великобритании объявило о планах построить в городе крупнейший в стране завод по производству беспилотников. Предприятие должно будет открыться в следующем году и «сделать Суиндон центром производства британских беспилотников».

В мае в Великобритании сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, четверо из которых являются уроженцами Ирана. В рамках расследования правоохранители провели обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.

До этого сотрудники британских спецслужб предупредили власти Соединенного Королевства о росте террористической угрозы в стране.

Ранее у ворот авиабазы в Афганистане прогремел взрыв.

