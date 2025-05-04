В Британии задержали иранцев по подозрению в подготовке теракта

В Британии полиция задержала четырех иранцев по подозрению в подготовке теракта

В Великобритании сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, четверо из которых являются уроженцами Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Лондона, передает РИА Новости.

«Контртеррористическое отделение полиции задержало пять человек по подозрению в преступлениях террористической направленности в рамках упреждающего расследования... Все пятеро мужчин были задержаны по подозрению в подготовке террористического акта.. Четверо мужчин по национальности иранцы», — сказано в заявлении полиции.

Там заявили, что этническая принадлежность пятого задержанного устанавливается. Возраст этих мужчин варьируется от 29 до 46 лет. В рамках расследования правоохранители проводят обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.

До этого сотрудники британских спецслужб предупредили власти Соединенного Королевства о росте террористической угрозы в стране.

Ранее в Британии раскрыли секретные приемы борьбы Индии с терроризмом.