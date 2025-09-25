На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились новые подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга

Baza: в Екатеринбурге осужденные сбежали из СИЗО с помощью проволоки
Алексей Филиппов/РИА Новости

Заключенные Александр Черепанов и Иван Корюков выбрались из камер СИЗО-1 в Екатеринбурге с помощью куска проволоки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, в ночь на 1 сентября Черепанов вскрыл «кормушку» и дверь своей камеры, освободил соседа и вместе с ним направился к камере Корюкова. После этого они взломали дверь прогулочного дворика, поднялись на крышу и покинули территорию изолятора, вероятно, спустившись по пожарной лестнице. Камеры наблюдения зафиксировали их до 2:50, после чего след беглецов исчез.

Сигнализация сработала лишь к четырем утра, однако сотрудники и тогда не заметили пропажи. Лишь на утреннем обходе в 10:30 обнаружили, что двух заключенных в камерах нет. Предположительно, они выбрались за забор и скрылись через кладбище.

Оба осужденных были старыми друзьями. В 2023 году их задержали у здания военкомата с канистрой бензина. По версии следствия, они готовили поджог за вознаграждение. Военный суд приговорил Корюкова к 9,5 года колонии, Черепанова — к 7 годам. Оба внесены в список террористов и экстремистов.

Подельники сбежали 1 сентября. После побега начальник СИЗО-1 Алексей Киселев подал в отставку, формально «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности руководителя изолятора назначен Андрей Квон. Черепанов оставался на свободе неделю и был задержан 8 сентября, Корюкова нашли 15 сентября.

Ранее вор пытался убежать от полиции через забор, за которым оказался полицейский участок.

