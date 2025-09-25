На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве вспыхнул автомобиль после столкновения с деревом

360.ru: в Новой Москве автомобиль врезался в дерево и вспыхнул
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве автомобиль врезался в дерево, после чего загорелся. Происшествие случилось на ул.Адмирала Угрюмова, передает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что пожар охватил площадь в 5 кв. метров. Водителю оперативно вызвали скорую помощь, на место прибыли фельдшеры. От госпитализации владелец машины отказался.

Напомним, на днях на западе Москвы легковой автомобиль влетел в автобусную остановку на улице Матвеевская. А до этого на Волгоградском проспекте на юго-востоке столицы загорелся грузовой автомобиль «Газель» — его кузов оказался полностью уничтожен огнем.

Ранее в Москве иномарка врезалась в магазин и скрылась.

