Эксперт предупредила об опасности заражения инфекцией через денежные купюры

Биотехнолог Золотарева: через бумажные деньги распространяется кишечная палочка
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Денежные купюры могут представлять реальную опасность, так как часто выступают как средство распространения возбудителей инфекций. Патогенные микроорганизмы, включая кишечную палочку, стафилококки и энтерококки, могут жить на бумажных деньгах до двух месяцев, а на монетах – до двух недель, предупредила в беседе с RT старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Самыми опасными в плане заражения являются наиболее ветхие купюры с пористой структурой – в таких складках обычно микроорганизмы выживают дольше, отметил специалист.

«Средний срок жизни российской банкноты составляет 2–2,5 года, что создает значительный потенциал для накопления микроорганизмов», — пояснила эксперт.

Она добавила, что, несмотря на потенциальную угрозу, риск заразиться из-за контакта с деньгами не так высок, если человек соблюдает правила гигиены. В частности, после контакта с деньгами важно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, особенно перед едой, заключила Золотарева.

Напомним, до этого она также предупредила, что мытьё сырого мяса перед готовкой грозит распространением патогенных бактерий, которые находятся на продукте, по кухне. Ампилобактерии и сальмонеллы, которые могут присутствовать на поверхности мяса птицы, представляют основную опасность. Эти бактерии вызывают пищевые отравления с симптомами диареи, рвоты и повышения температуры, рассказала эксперт. Золотарева порекомендовала разделывать сырое мясо на отдельной доске, которую потом следует тщательно вымыть с моющим средством. Руки после контакта с этим продуктом необходимо мыть тёплой водой с мылом не менее 20 секунд.

Ранее россиянам рассказали о рисках заражения опасными инфекциями из-за мышей в погребе.

