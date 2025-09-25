В Хакасии хотят снабдить «медвежьи патрули» громкоговорителями

В Хакасии медведей будут гонять при помощи громкоговорителей, сообщает Mash Siberia.

Telegram-канал пишет, что в последнее время хищников не раз встречали на въезде в город Абазу и в местах, где дети ходят в школу. Власти организовали три патруля с охотниками, а добровольцы прочесывают горы. Их хотят снабдить громкоговорителями.

По словам местных жителей, такой активности медведей не было в последние 30 лет.

Утром 25 сентября медведь напал на жительницу Петропавловска-Камчатского, когда она гуляла по территории пришкольной спортивной площадки. Пострадавшую со скальпированными ранами и повреждением кисти доставили в больницу и поместили в реанимацию. Спустя час медведя ликвидировали. Женщина не выжила. Из-за медведя пострадал и ученик шестого класса школы, у которой гуляла пострадавшая. Увидев животное, мальчик побежал, упал и получил ссадины. Ему помогли врачи.

В Петропавловске-Камчатском после нападения медведя усилили патрулирование улиц, чтобы обезопасить местных жителей. Их попросили незамедлительно сообщать о хищниках по номеру 112.

