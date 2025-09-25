В Гидрометцентре рассказали о снегопадах в России

В настоящее время снег выпал уже на 15–20% российской территории. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он уточнил, что снежный покров наблюдается в северной половине Сибирского федерального округа, на Таймыре, в Туруханском крае и северной половине Дальнего Востока. Вильфанд уточнил, что в западной части Якутии высота снега уже составляет 18–20 см, на Таймыре — 11–16 см.

Метеоролог отметил, что поскольку теплой погоды в этих регионах не ожидается, количество снега не уменьшится там до начала следующего месяца. Наоборот, ожидается значительное снижение температуры, которая будет на 4–6 градусов ниже нормы. В связи с этим снег уже не растает.

23 сентября стало известно, что в Магаданской области из-за снегопада закрыли автодорогу Герба — Омсукчан.

20 сентября сообщалось, что в Якутске выпал первый снег.

Ранее в Иркутской области выпал первый снег.