Юрист объяснила, почему магазины предлагают покупателям не брать чек

Юрист Циммерман призвала не отказываться от чека в магазине
Depositphotos

Покупателям не следует отказываться от чеков в магазинах, заявила «Прайму» младший юрист Национальной юридической компании «Митра» Анна Циммерман.

Она пояснила, что, если клиент отказывается от чека, магазин экономит на бумаге, чернилах для кассовых аппаратов и обслуживании фискальных накопителей. При этом сокращение использования бумаги может подаваться как вклад в защиту окружающей среды.

«Чек является первоначальным и главным доказательством факта покупки и ее условий. Без него покупателю значительно сложнее вернуть или обменять товар», — отметила юрист.

По ее словам, без чека снижается количество возможных обращений в магазин по гарантии и возвратам. Циммерман сообщила, что доказать факт покупки можно и при помощи выписки по банковской карте, показаний свидетелей, штрих-коду на упаковке и видеозаписям с камер магазина. Однако на практике это работает не всегда.

«Покупателям лучше всегда брать кассовый чек, это ваша главная страховка на случай проблем с товаром», — подытожила юрист.

Она обратила внимание на то, что электронный чек имеет такую же силу, как бумажный.

В начале сентября юрист Яна Бондаренко рассказала, что продавцы обязаны продать товар по указанной в ценнике стоимости, если итоговая сумма на кассе будет отличаться. За введение потребителя в заблуждение предусмотрена административная ответственность. Штраф в размере от 3 до 500 тыс. руб. на продавца налагает Роспотребнадзор.

Ранее были названы товары, которые нельзя вернуть в магазин после покупки.

