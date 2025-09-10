Юрист объяснила, что делать при несоответствии стоимости товара на кассе и в ценнике

Продавцы обязаны продать товар по указанной в ценнике стоимости, если итоговая сумма на кассе будет отличаться. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Яна Бондаренко.

Она подчеркнула, что за введение потребителя в заблуждение предусмотрена административная ответственность. Штраф в размере от 3 до 500 тыс. рублей на продавца налагает Роспотребнадзор. Его размер будет зависеть от организационно-правовой формы продавца — ИП, ООО или самозанятый.

«Однако продавец может оспорить его в судебном порядке. Кроме того, если на кассе сумма за товар отличается от стоимости на ценнике, а, как правило, в последнем она меньше, продавец обязан продать товар по стоимости из ценника», — добавила Бондаренко.

Эксперт добавила, что в чеке должны быть прописаны наименование товара и его физическая единица, стоимость при этом должна быть читаема.

Член Комитета Госдумы по энергетике Владимир Плякин («Новые люди») до этого говорил, что в Госдуму внесли законопроект о введении «честного чека», который позволит покупателям бесплатно получать товар, если цена на кассе оказывается выше, чем указано на ценнике. Он подчеркнул, что россияне не должны переплачивать за вещи, если магазины не успевают менять ценники. По его мнению, выдача бесплатных товаров станет «более-менее справедливым вариантом».

Ранее в России озвучили риски онлайн-продажи энергетиков и вин.