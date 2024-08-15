Суд оштрафовал блогера Максима Каца

Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тысяч рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что Кац признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

В августе прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Кроме того, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.

Кац уехал из России после начала российской специальной военной операции на Украине. В декабре 2022 года Минюст внес его в список иностранных агентов.

Ранее суд оставил в силе приговор Кацу за распространение фейков о ВС.