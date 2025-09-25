Самолет, столкнувшийся с бортом «России» в Шереметьево, отстранен от полетов

В Шереметьево отстранили Airbus A 330 от полетов после столкновения с другим бортом

Самолет Airbus A 330 компании Hainan Airlines отстранили от полетов после инцидента с бортом «России» в Шереметьево. Об этом воздушная гавань сообщает в Telegram-канале.

Там пояснили, что решение было принято после технического осмотра Airbus A 330.

«Пассажиры в количестве 264 человек будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета», — говорится в посте.

В Шереметьево добавили, что вылет рейса состоится после прибытия резервного борта.

В 20:38 24 сентября в столичном аэропорту Airbus A 330 соприкоснулся крылом с рулем направления Superjet 100 авиакомпании «Россия», готовящимся на рулежной дорожке к вылету из Москвы в Петербург. Это привело к повреждению Superjet 100. Из-за этого пассажиры «России» вылетели в Петербург на резервном самолете в 23:56. Росавиация начала расследование инцидента.

