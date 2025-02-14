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Россиян предложили штрафовать за пропаганду домашнего насилия

В Госдуме призвали ввести штрафы в 10 тыс. руб. за пропаганду домашнего насилия
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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия. Допускающие это жители должны платить от пяти до десяти тысяч рублей. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла депутат Ксения Горячева, выяснил 360.ru.

Речь идет о введении наказания за популяризацию, публичное одобрение семейно-бытового насилия. К нему предлагается, в том числе, отнести умышленное причинение вреда, психологические и физические угрозы и нанесение ущерба имуществу родственников.

По статистике на сегодняшний день 34% жителей России знают о случаях насилия в семьях своих знакомых, еще 20% сами сталкивались с таким негативным опытом. Причем количество подобных случаев увеличивается, в том числе из-за россиян, которые оправдывают, пропагандируют семейное насилие, подчеркивает автор инициативы.

Если законопроект одобрят, то его нормы не будут распространяться на произведения искусства и науки, так как в них подобные случаи могут рассматриваться как раз с точки зрения негативного отношения к домашнему насилию, подчеркивается в документе.

В декабре на рассмотрение депутатов внесли законопроект о добавлении в КоАП статьи за сталкинг. Документ предполагает закрепление таких понятий, как «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследователь», «жертва преследования», и установление мер по защите лиц, подвергающихся преследованию.

В Госдуме ранее призвали судить по действующим статьям УК за домашнее насилие.

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