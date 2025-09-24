В Москве задержали преступную группу, организовывавшую незаконную миграцию

В Москве задержали участников организованной преступной группы, организовывавшие незаконную миграцию. Об этом сообщили в СК России.

В преступной схеме участвовал сотрудник МВД из отдела оформления разрешений на временное проживание. Вместе с соучастниками он помогал мигрантам получить законные основания для нахождения в России, при этом используя для этих целей поддельные документы.

Они принимали заполненные бланки фиктивных заявлений о признании их носителями русского языка, а также подложные документы о том, что у мигрантов проживают родственники на территории России. Подозреваемые заработали на незаконных услугах порядка 700 тыс. рублей.

Недавно были задержаны организаторы канала незаконной миграции из Новосибирска и Петропавловска-Камчатского. По данным ФСБ, трое подозреваемых, которые находились в стране незаконно, оформляли приезжим гражданам фиктивные документы об оплате патентов, позволяющие им пребывать в РФ свыше установленного срока. Подложные документы они использовали для работы на строительных объектах Камчатского края.

Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.