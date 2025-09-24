На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мосгорсуд смягчил наказание миллионеру Шепелю за смертельное ДТП на Рублевском шоссе

Телеграм-канал «112»

Мосгорсуд смягчил наказание миллионеру Алексею Шепелю за смертельное ДТП, которое он устроил в феврале 2022 года на Рублевском шоссе. Его приговорили к трем годам колонии-поселения. Аудиозапись оглашения приговора предоставила «Газете.Ru» мать погибшей в аварии девушки.

«Суд постановил приговор Дорогомиловского районного суда города Москвы от 26 марта 2024 года [по которому Шепелю назначили 3 года и шесть месяцев колонии] изменить <...> и смягчить назначенное наказание до трех лет с отбыванием в колонии-поселении», — заявил судья на записи.

Суд счел смягчающим обстоятельством добровольное возмещение миллионером морального вреда потерпевшим и наличие у него инвалидности II группы.

ДТП произошло 8 февраля 2022 года в районе 2-го километра Рублевского шоссе напротив станции метро «Кунцевская». Mercedes S350, за рулем которого был Алексей Шепель, на скорости врезался в поток, повредив девять машин. Три человека получили тяжелые травмы, в том числе 20-летняя Анастасия. После 18 дней в коме девушка скончалась.

26 марта 2024 года бизнесмена приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, однако в августе 2024-го апелляционная инстанция смягчила приговор миллионеру, заменив реальный срок условным. А в апреле 2025-го кассационный суд отменил условный срок, отправив дело на новое рассмотрение. Подробнее о том, как семья жертвы ДТП судилась с миллионером, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пензенской области в результате ДТП погибли три человека, еще три пострадали.

