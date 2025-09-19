В Пензенской области автобус попал в смертельное ДТП

В Пензенской области автобус попал в ДТП, трое человек погибли

В Пензенской области в результате ДТП погибли три человека, еще три пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В региональной прокуратуре сообщили, что автомобиль Lada Kalina и автобус, который следовал рейсом Москва — Кузнецк, столкнулись на трассе «Урал» в Мокшанском районе.

«В результате аварии погибли водитель отечественной легковушки и два его пассажира, в медицинское учреждение увезли троих пассажиров автобуса», — говорится в публикации.

По факту аварии следственные органы проводят проверку.

