В Пензенской области автобус попал в смертельное ДТП

В Пензенской области в результате ДТП погибли три человека, еще три пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В региональной прокуратуре сообщили, что автомобиль Lada Kalina и автобус, который следовал рейсом Москва — Кузнецк, столкнулись на трассе «Урал» в Мокшанском районе.
«В результате аварии погибли водитель отечественной легковушки и два его пассажира, в медицинское учреждение увезли троих пассажиров автобуса», — говорится в публикации.
По факту аварии следственные органы проводят проверку.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге кроссовер с человеком в салоне перевернулся в момент ДТП.
«Головокружительное утро у водителя кроссовера — машина проезжала перекресток проспекта Художников и Придорожной аллеи, получила легкий удар от белой «Лады» и перевернулась», — говорится в сообщении Telegram-канала «78.Новости».
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения машина с человеком переворачивается на проезжей части, при этом автомобильные детали разлетаются по дороге.
Ранее велосипедист попал в жесткое ДТП на МКАД.