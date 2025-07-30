«Дочь погибла, а он отделался условным». Как семья жертвы ДТП судится с миллионером Шепелем

В Мосгорсуде состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием миллионера Алексея Шепеля. Авария, в которой погибла 20-летняя россиянка, произошла еще в феврале 2022 года, но поставить точку в деле не удается до сих пор. В апреле кассационный суд отменил условный срок бизнесмену, отправив дело на новое рассмотрение. Защита настаивает на его невиновности, а родители погибшей требуют реального срока.

«Ваша дочь попала в аварию»

В среду, 30 июня, в апелляционном корпусе Мосгорсуда многолюдно. Заседания идут одно за другим. Ожидающие своей очереди заняли все стулья в коридоре и уткнулись в бумаги, изредка посматривая на часы.

Тишину нарушил мужчина в деловом костюме и очках — выбежав из зала, он с грохотом захлопнул за собой дверь. От неожиданности многие даже оторвались от телефонов.

Безучастными ко всему происходящему оставались двое — супруги Анна и Максим. Они приехали в Мосгорсуд еще два часа назад, чтобы выступить на заседании по делу о смертельном ДТП, которое устроил бизнесмен Алексей Шепель — глава девелоперской компании S.Holding. В этой аварии погибла их 20-летняя дочь.

close Алексей Шепель Телеграм-канал «112»

Вместо заявленных 14:00 суд начался почти в 16:00. Но долгое ожидание стало для семьи почти привычным. Дело тянется уже третий год, и за все это время оно прошло через три инстанции .

Трагедия произошла 8 февраля 2022 года в районе 2-го километра Рублевского шоссе напротив станции метро «Кунцевская». В тот день миллионер выехал из офиса в «Москва-Сити» , где проводил деловую встречу, и направился домой.

close Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года Агентство «Москва»

В 14:49 его Mercedes S350, обогнав впередиидущий автомобиль, перестроился в соседнюю полосу и на скорости врезался в поток. Три человека получили тяжелые травмы, в том числе 20-летняя Анастасия.

«Дочь ехала в такси к стоматологу, удалить зуб, сидела сзади за водителем. У «Кунцевской» была пробка, и Шепель, выезжая из «Москва-Сити» , врезался в них. Всего он собрал девять машин», — рассказывает корреспонденту «Газеты.Ru» мать девушки Анна.

По ее словам, о случившемся она узнала по телефону. «Мне позвонил какой-то незнакомый юноша с номера Насти, спросил: «Вы мама? Ваша дочь попала в аварию». Мы с мужем сразу же поехали туда», — вспоминает она.

На кадрах с места событий видно, что Volkswagen, в котором ехала Анастасия, оказался практически смят — удар пришелся в заднюю боковую часть, после чего машину отбросило на соседнюю полосу, где она столкнулась еще с одним автомобилем.

Пострадавшую с множественными переломами доставили в реанимацию. 26 февраля после 18 дней пребывания в коме девушка скончалась.

« Водитель, который был за рулем этого такси, ослеп на один глаз, у него были переломаны все ребра, больше он не может работать и обеспечивать семью . А мы потеряли свою дочь», — говорит Анна.

«Стало плохо неожиданно»

Почти сразу после ДТП бизнесмен выходил на связь с журналистами и объяснял, что потерял сознание за рулем и очнулся уже после ДТП. По словам Шепеля, его доставили в больницу с инфарктом в тяжелом состоянии.

Правда, согласно материалам дела, медики не диагностировали у миллионера серьезных травм.

«При поступлении состояние здоровья Шепеля было удовлетворительное, сознание ясное. Было проведено обследование, в результате которого необходимости в стационарном лечении не было. В ходе обследования ему сделали ПЦР-тест на ковид, результат оказался положительный» из показаний врача, дежурившего в тот день в больнице

До суда дело дошло лишь в мае 2023. Первое разбирательство затянулось почти на год.

Сторона защиты уверяла, что избежать аварии было невозможно — владельцу S.Holding стало плохо неожиданно. Более того, по словам адвокатов, у Шепеля имеются проблемы со здоровьем и он уже не раз терял сознание из-за переживаний или плохого самочувствия.

Также защита настаивала на том, что к смерти Анастасии привели не действия миллионера, а то, что девушка не была пристегнута на заднем сиденье, и низкое качество медицинской помощи.

Помимо этого, в ходе следствия так и не удалось установить точную скорость автомобиля, с которой двигался Mercedes миллионера .

Из материалов дела Согласно заключению эксперта от 31 марта 2022 года, средняя скорость автомобиля Mercedes-Benz составляет не менее 80 км/ч и не более 93 км/ч.



На момент ДТП тормозная система автомобиля Шепеля находилась в рабочем состоянии. Каких-либо неисправностей не обнаружено.



Кроме того, в ходе следствия были осмотрены записи с камер наблюдения. «При визуальном осмотре наблюдается скоростной режим, отличающийся от скоростного режима потока — скорость движения Mercedes превышает скорость общего потока», — говорится в деле.



Это же подтверждают и свидетели, опрошенные в ходе следствия.



Выслушав обе стороны, 26 марта 2024 года Дорогомиловский районный суд города Москвы признал олигарха виновным по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«В ходе судебного разбирательства установлено, что Алексей Шепель управлял транспортным средством, достоверно зная о наличии у него многочисленных заболеваний и коронавирусной инфекции, о чем он сам сообщал врачам. Оснований сомневаться в том, что он управлял транспортным средством в болезненном состоянии, у суда не имеется. Возможность потери сознания Шепелем в момент ДТП на фоне имеющихся у него заболеваний не свидетельствует о невиновности в совершении преступления, а, напротив, подтверждает ее», — говорится в приговоре.

Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении и на два года и шесть месяцев запретили управлять автомобилем.

Также бизнесмена обязали выплатить пострадавшим моральную компенсацию. Но на этом история не закончилась.

«Мы хотим справедливого наказания»

Через четыре дня адвокаты предпринимателя обжаловали решение в апелляционной инстанции, требуя признать Шепеля невиновным .

С этим суд не согласился, однако нашел ряд смягчающих обстоятельств, в частности добровольное возмещение морального вреда, и заменил бизнесмену реальный срок на условный .

Это не устроило ни гособвинение, ни семью погибшей. Они подали жалобу в кассационный суд, потребовав отменить решение.

«За все это время Шепель так и не принес нам извинений. Самое суровое наказание, которому его подвергли за смерть нашей дочери, — два месяца домашнего ареста, а так человек все это время живет совершенно спокойно. С его стороны были попытки договориться, нам предлагали деньги, но мы от них отказались и не пошли на мировое соглашение. Компенсация вреда нам действительно пришла — за день до нового суда. Но я считаю, что человеческую жизнь нельзя измерять деньгами. Мы хотим справедливого наказания» Анна, мать погибшей в ДТП девушки

В апреле 2025 года кассационный суд встал на сторону пострадавших. Он счел выплату компенсации морального вреда недостаточным основанием для назначения условного срока.

Дело вновь попало в апелляционную инстанцию, на рассмотрение новым судейским составом. Первое заседание было назначено еще на 4 июня, однако состоялось почти два месяца спустя — 30 июля.

«Мы уже не знаем, что делать. Для нас каждый суд чреват, он заставляет переживать все заново. Недавно брат Насти погиб на СВО. Мы его похоронили 12 июня. Наши дети погибли, а человек, который погубил дочь, отделался условным сроком. Хочется, чтобы его наказали, но процесс никак не сдвигается с места», — говорит Анна.

close Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года Агентство «Москва»

Единственное, что изменилось в деле за три года, — к перечню заболеваний бизнесмена, оглашенному его адвокатами, добавилось еще одно, препятствующее отбыванию наказания.

Несмотря на это, прийти к каким-либо выводам суд не смог. Председатель предложила вновь перенести процесс. Анна выслушала решение, с трудом сдерживая слезы.

«Все озвученные доводы не отличаются от тех, что были озвучены и два года назад. Мы считаем, что нет никаких оснований для переноса заседания, все вопросы могут быть решены сейчас . Адвокаты говорят, Шепель страдает, а почему должны страдать потерпевшие? Посмотрите на них, они заслуживают быстрого рассмотрения, а оно уже и так затянулось на очень большой срок», — возмутился адвокат потерпевших.

Тем не менее процесс отложили, причем вновь почти на месяц .

— Попробуем собрать снова в 14:00? — спрашивает судья.

— Сегодня уже попробовали, — тихо отвечает мать Анастасии.

— Ну тогда решено, встречаемся 27 августа.