В Орске загорелись хозпостройки на 400 «квадратов»

В поселке Первомайский на окраине Орска Оренбургской области произошел крупный пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

К тушению привлекли 17 человек и 5 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

15 сентября в Москве в районе Рязанского шоссе произошел пожар. В Щербинке горели складские помещения, огонь распространился на площади несколько сотен метров. Были опубликованы кадры с места пожара. На них можно было увидеть огромный столб дыма, высотою в несколько десятков метров.

Позже в МЧС сообщили, что пожар на складе в Щербинке в Новой Москве локализовали на площади 1200 квадратных метров. Группировка сил, направленных на ликвидацию пожара, была увеличена до 45 человек, задействованы 11 единиц техники.

Ранее в Таганроге ликвидировали пожар в университете.