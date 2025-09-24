Россиянина будут судить за фейковое непристойное фото его знакомой

Жителя Калужской области будут судить за фейковое непристойное фото его знакомой

Жителя Калужской области будут судить за фейковое непристойное фото его знакомой. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК.

По подозреваю задержали 19-летнего юношу. В отношении него возбудили уголовное дело, тот признал свою вину.

«В июле 2024 года обвиняемый после ссоры со своей знакомой, используя фотографию ее лица, изготовил вымышленное изображение непристойного содержания и разместил его в сети «Интернет»», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Недавно в Барнауле 31-летний мужчина попал под суд после инцидента на работе с рассылкой сотрудникам откровенной фотографии коллеги. Правоохранители установили, что в феврале 2025 года обвиняемый из чувства неприязни зашел в компьютер коллеги, воспользовавшись его отсутствием на рабочем месте. В мессенджере он обнаружил интимную фотографию с изображением коллеги. Он скачал снимок и добавил его в рассылку, в копии которой указал всех сотрудников компании.

