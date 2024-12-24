Россиянин разместил в соцсетях фото с нацистской символикой и поплатился в суде

В Воронежской области мужчина поплатился за фото с нацисткой символикой

В Воронежской области мужчина поплатился в суде за размещение фото с нацистской символикой. Об этом сообщает пресс-служба Бобровского райсуда.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в конце августа текущего года. Россиянин опубликовал в одной из соцсетей фото экстремистского содержания, которое публично демонстрировало нацистскую символику. Мужчину привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

В суде мужчина согласился с административным протоколом, признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Он отметил, что не обладал информацией о запрете размещения подобных материалов.

Бобровский райсуд признал россиянина виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа размером в одну тысячу рублей.

Ранее стало известно, что россиянина будут судить за татуировки с нацистской и экстремистской символикой.