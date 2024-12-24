Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин разместил в соцсетях фото с нацистской символикой и поплатился в суде

В Воронежской области мужчина поплатился за фото с нацисткой символикой
close
Depositphotos

В Воронежской области мужчина поплатился в суде за размещение фото с нацистской символикой. Об этом сообщает пресс-служба Бобровского райсуда.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в конце августа текущего года. Россиянин опубликовал в одной из соцсетей фото экстремистского содержания, которое публично демонстрировало нацистскую символику. Мужчину привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

В суде мужчина согласился с административным протоколом, признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Он отметил, что не обладал информацией о запрете размещения подобных материалов.

Бобровский райсуд признал россиянина виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа размером в одну тысячу рублей.

Ранее стало известно, что россиянина будут судить за татуировки с нацистской и экстремистской символикой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами