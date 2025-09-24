На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Краснодара возобновил прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Геленджик снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов
true
true
true
close
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

В аэропорту Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Воздушные трассы для полетов в/из аэропорта Краснодара доступны для использования», — говорится в сообщении.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали с 10:26 мск среды, за этот период на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета. По словам представителя Росавиации, их вводили для обеспечения безопасности полетов.

Днем 24 сентября глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря были замечены безэкипажные катера. Они появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов призвали покинуть прибрежную полосу.

В тот же день Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что удары наносились по центральной части населенного пункта. В результате пять жилых домов и здание гостиницы получили повреждения. Пострадали пять человек, из них выжили трое.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов.

