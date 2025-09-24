В Челябинске ребенок родился здоровым, несмотря на петли из пуповины на шее

Жительница Челябинска родила ребенка с пятикратным обвитием пуповины. Об этом сообщает ГКБ №6.

Во время родов выяснилось, что мальчик запутался в пуповине и в момент появления на свет она была обвита вокруг шеи. Заметив это, акушерка помогла младенцу освободиться от петель. В результате мальчик не получил каких-либо серьезных повреждений.

По словам специалистов, подобные случаи редко встречаются в практике.

«Многократное обвитие пуповиной случается примерно у 10% женщин, пятикратное же обвитие встречается в 4-5% случаев», – сообщается в публикации.

Врачи отметили, что в случае, если диагностика будет своевременной, ребенок родится здоровым. При этом подобную патологию предвидеть заранее достаточно сложно.

До этого в Петербурге новорожденный ребенок попал в больницу после того, как при домашних родах отец перекусил ему пуповину. В интернете родители узнали, что такой «обряд» делает ребенка здоровее, но после манипуляций пострадавший истекал кровью.

Ранее в Петербурге младенец не выжил после домашних родов.