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В Петербурге младенец не выжил после домашних родов, и его сожгли в бочке

78.ru: в Петербурге младенца, не выжившего после домашних родов, сожгли в бочке
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В Петербурге сожгли младенца, который не выжил после домашних родов. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в ОНТ «Пулково-2», расположенном в Московском районе. Предварительно, 44-летняя женщина отлучилась в уличный туалет, где почувствовала боль и родила. Она вернулась в дом с новорожденным, вытерла его и самостоятельно оторвала пуповину. Однако позже младенец перестал подавать признаки жизни. Сначала мать и сожитель пытались закопать его на участке, но в результате мужчина сжег ребенка в бочке.

Мужчина несколько дней жег в бочке разные вещи, чтобы скрыть следы, после чего раскидал пепел по участку. Правоохранители узнали о произошедшем от очевидца, который видел ребенка живым.

Мать ребенка и ее сожитель задержаны, сообщили в ГСУ СК России по региону. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Ранее невменяемая женщина родила ребенка в поезде и смыла его в унитаз.

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