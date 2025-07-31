В Петербурге спасли новорожденного, которому отец перекусил пуповину

В Петербурге ребенок попал в больницу сразу после рождения из-за стремления родителей провести ритуал. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, родители отказались от помощи медиков, так как планировали с помощью советов из интернета сделать младенца здоровее.

«Родители-чудаки прочитали в интернете: если перегрызть ребенку пуповину – он будет расти здоровым», – сообщается в публикации.

После родов отец последовал рекомендации, но после этого мальчик стал истекать кровью. Родители вызвали медиков, которые оказали всю необходимую помощь, теперь жизни младенца ничто не угрожает.

Молодую мать также доставили в больницу, где она попросила врачей отдать ей плаценту, которую она планировала заморозить и позже добавлять в еду. С помощью такого средства, эффективность которого не доказана, она планировала избежать послеродовой депрессии.

Ранее на Камчатке 14-летняя школьница родила во время землетрясения.